Угруповання «ДНР» підвищить квартплату майже втричі

У угрупуванні «ДНР» запропоновано поетапне підвищення плати за утримання та поточний ремонт спільного майна у багатоквартирних будинках. Дані про це є в «постанові» так званого РФ «уряду республіки».

«Оскільки структура багатоквартирного житлового фонду за роками зведення на території «ДНР» найбільшою мірою порівнянна з таким фондом в Республіці Крим, ППК ФРТ пропонує як цільовий показник розміру плати за управління, утримання та поточний ремонт спільного майна в багатоквартирних будинках визначити 18,0 руб ./кв. м на місяць», — сказано у повідомленні угруповання, зазначається, що це – середній розмір квартплати.



Так звана «ДНР» нібито планує капітальні ремонти, які включатимуть ремонти дахів та фасадів, внутрішньобудинкових інженерних систем, за потреби — заміну ліфтів і за ці роботи з 2025 року угрупуванням пропонується встановити мінімальний розмір внеску з населення, який поетапно підвищуватиметься протягом п'яти. років, до 2029 року, - з 1,4 до 7 руб. за кв. метр.

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