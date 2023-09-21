У СБУ заявили про масштабний удар по аеродрому «Саки» в Криму

Служба безпеки України та Військово-морські сили минулої ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело у спецслужбі.



Зазанчається, що на аеродромі було не менше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК «Панцир». Також там була база підготовки операторів БПЛА Mohajer. Ці безпілотники сили РФ використовують для координації власних повітряних атак, а також як ударний бойовий дрон.



Стверджується, що удари СБУ та ВМС влучили в ціль та завдали серйозних пошкоджень техніці росіян. Для ураження використали безпілотники, які перевантажили російську ППО, а потім запустили ракети «Нептун».

У СБУ заявили про масштабний удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму https://t.co/7bSJlMku0f pic.twitter.com/77CPma86LM — Новини Донбасу (@novostidnua) September 21, 2023

У свою чергу Міноборони РФ стверджує , що вночі над акваторією Чорного моря та Кримом знищено 19 українських БПЛА.



Вдень 20 вересня з'явилася інформація про удар по аеродрому «Бельбек» у Криму.