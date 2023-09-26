Чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не уникнуть відповідальності — ДПСУ

Військовозобов'язані, які незаконно перетнули кордон, не уникнуть відповідальності за порушення після повернення в Україну. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.



За його словами, деякі військовозобов'язані знаходять способи перетнути незаконно кордон поза пунктами пропуску.



«Якщо хтось незаконним способом перетнув державний кордон, надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина вчинила таке порушення, вона уникне покарання», — наголосив Демченко.



Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив про наміри запровадити в Україні електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників.