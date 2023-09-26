Мужчины, которые незаконно пересекли границу, не избегут ответственности — ГПСУ

Военнообязанные, которые незаконно пересекли границу, не избегут ответственности за нарушения после возвращения в Украину. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.



По его словам, некоторые военнообязанные находят способы пересечь незаконно границу вне пунктов пропуска.



«Если кто-то незаконным способом пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не означает, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания», — подчеркнул Демченко.



Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников.