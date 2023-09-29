На Донеччині протягом доби загинули троє людей, також є постраждалі

Російські окупанти упродовж 28 вересня обстрілювали населені пункти Донецької області. В обласній військовій адміністрації регіону розповіли про жертви.



«За 28 вересня стало відомо про 3 мешканців Донецької області, вбитих росіянами, — 2 у Красногорівці та 1 у Курдюмівці. Ще 6 людей в області за добу зазнали поранень», — йдеться у повідомленні.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1726 людей, ще 4184 мешканці отримали поранення.



Нагадаємо, російська армія завдала авіаудару по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100.