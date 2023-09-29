В Донецкой области в течение суток погибли три человека, также есть пострадавшие

Российские оккупанты в течение 28 сентября обстреливали населенные пункты Донецкой области. В областной военной администрации региона рассказали о жертвах.



«За 28 сентября стало известно о 3 жителях Донецкой области, убитых россиянами, — 2 в Красногоровке и 1 в Курдюмовке. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения», — говорится в сообщении.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1726 людей, еще 4184 жителя получили ранения.



Напомним, российская армия нанесла авиаудар по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100.