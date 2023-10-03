У РФ повідомили, що українські бомбардувальники скинули авіабомби на нафтобазу Брянської області

У РФ заочно висунули обвинувачення українському командиру 7-и тактичної авіації ім. Петра Франка Збройних сил України полковнику Євгену Булацику в нібито ударі по нафтобазі в Брянській області. Петра Франка Збройних сил України полковнику Євгену Булацику в нібито ударі по нафтобазі в Брянській області. Про це передає Слідчий комітет РФ.



Слідчому комітеті РФ зазначають, що вранці 30 квітня 2022 року два українських Су-24М прорвалися на територію Брянської області та скинули щонайменше дві авіабомби ФАБ-500 на територію нафтоналивної станції, що призвело до значних руйнувань.



«Управляючи двома фронтовими бомбардувальниками Су-24м, які несуть не менше 2 фугасних авіаційних бомб калібру 500 кг із зарядом бомби кожна 221 кг вибухової речовини, вони незаконно перетнули повітряний простір Російської Федерації і над територією Брянської області здійснили прицільний станції ТОВ НК «Руснафта-Брянськ». Після цього противник пройшов у напрямку повітряного простору України», - йдеться у повідомленні.



Внаслідок падіння та вибуху авіаційних бомб на території нафтоналивної станції зруйновано та пошкоджено майно на суму понад 16 млн рублів.



Нагадаємо, суд Праги заочно засудив до 21 року ув'язнення чеського найманця Алоїза Полака, який воював проти України на боці Росії.