В РФ сообщили, что украинские бомбардировщики сбросили авиабомбы на нефтебазу Брянской области

В РФ заочно предъявили обвинение украинскому командиру 7-ы тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины полковнику Евгению Булацику в якобы ударе по нефтебазе в Брянской области. Об этом передает Следком РФ.



В Следственного комитета РФ отмечают, что утром 30 апреля 2022 года два украинских Су-24М прорвались на территорию Брянской области и сбросили не менее двух авиабомб ФАБ-500 на территорию нефтеналивной станции, что привело к значительным разрушениям.



«Управляя двумя фронтовыми бомбардировщиками Су-24м, несущими не менее 2 фугасных авиационных бомб калибра 500 кг с зарядом бомбы каждая 221 кг взрывчатого вещества, они незаконно пересекли воздушное пространство Российской Федерации и над территорией Брянской области осуществили прицельный сброс не менее двух указанных бомб по нефтеналивной станции ООО НК «Русснефть-Брянск». После этого противник проследовал в направлении воздушного пространства Украины», — говорится в сообщении.



В результате падения и взрыва авиационных бомб на территории нефтеналивной станции разрушено и повреждено имущество на сумму более 16 млн рублей.



Напомним, суд Праги заочно приговорил к 21 году заключения чешского наемника Алоиза Полака, который воевал против Украины на стороне России.