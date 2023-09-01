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В Праге заочно осудили гражданина Чехии за участие в войне против Украины на стороне РФ

01 сентября 2023, 21:03

В Праге заочно осудили гражданина Чехии за участие в войне против Украины на стороне РФ

Суд Праги заочно приговорил к 21 году заключения чешского наемника Алоиза Полака, который воевал против Украины на стороне России. Об этом сообщает издание Ceske noviny.

По данным следствия, чешский снайпер убил минимум четырех украинских военных. Прокурор просил для него 25 лет заключения. Адвокат обжаловал приговор, предположив, что его подзащитный, «вероятно, уже умер».

Городской суд Праги рассматривал его дело уже в третий раз. Полака снова признали «виновным в теракте и участии в террористической группировке». В ходе предыдущих заседаний его приговаривали к 20 годам лишения свободы, но тогда приговор базировался на признаниях самого Полака в Facebook. Сейчас обвинение основывается на заключении экспертов и метаданных фото.

Следствие установило, что в декабре 2016 года чешский наемник уехал из Праги в Украину, чтобы воевать за «ДНР». Сначала он был снайпером, потом командовал взводом.

Полак был очень активен в Facebook, но с апреля 2022 больше ничего не писал. Именно поэтому адвокат заключил, что он погиб. Однако у суда были доказательства, что в начале лета 2023 года Полак все еще воевал в Украине.

Если наемник вернется в Чехию, он может потребовать нового рассмотрения своего дела. В таких случаях первоначальный приговор автоматически упраздняется, и человека судят снова.

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