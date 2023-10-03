Суд «ДНР» засудив українського прикордонника до 28 років колонії суворого режиму

Українського військовослужбовця Олексія Лозовика незаконно засудили до 28 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в «жорстокому поводженні з цивільним населенням та вбивстві, вчиненому організованою групою, за мотивами ненависті та ворожнечі». Про це повідомили у пресслужбі Слідчий комітет РФ.



На лаві підсудних опинився інспектор прикордонної служби 3-ї категорії відділу прикордонної служби «Сартана» 1-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.



Суд встановив, що з лютого по квітень 2022 року Лозовик розташовувався на бойових позиціях у місті Маріуполі. Потім у період з 17 по 20 березня 2022 року Лозовик та інші українські військові змінили та зміцнили бойову позицію, розташовану біля будинку на вулиці Виноградній.



У Слідком додали, що нібито вони затримали військовослужбовця так званої «ДНР», який мав численні поранення, а незабаром Лозовик вистрілив у нього з автомата Калашнікова. В результаті потерпілий помер на місці.



Нагадаємо, так званий «верховний суд» угруповання «ДНР»ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. 33-річного водія 2-ї роти 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Дмитра Скоропупова звинувачують у «вбивстві двох мешканців Маріуполя».