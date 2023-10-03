Суд «ДНР» приговорил украинского пограничника к 28 годам колонии строгого режима

Украинского военнослужащего Алексея Лозовика незаконно приговорили к 28 годам колонии строгого режима. Его обвинили в «жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам ненависти и вражды». Об этом сообщили в пресс-службе Следственный комитет РФ.



Отмечается, что на скамье подсудимых оказался инспектор пограничной службы 3-й категории отдела пограничной службы «Сартана» 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.



Суд установил, что в период с февраля по апрель 2022 года Лозовик располагался на боевых позициях в городе Мариуполе. Затем в период с 17 по 20 марта 2022 года Лозовик и другие украинские военные изменили и укрепили боевую позицию, расположенную возле дома на улице Виноградной.



В Следком добавили, что якобы они задержали военнослужащего так называемой «ДНР», у которого были многочисленные ранения, а вскоре Лозовик выстрелил в него из автомата Калашникова. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.



Напомним, так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Скоропупова обвиняют в «убийстве двух жителей Мариуполя».