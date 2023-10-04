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У Венеції з мосту впав автобус: у МЗС уточнили кількість жертв та постраждалих українців

04 жовтня 2023, 13:17

У Венеції з мосту впав автобус: у МЗС уточнили кількість жертв та постраждалих українців

Внаслідок падіння автобуса з мосту в Італії загинули четверо українців. Ще четверо громадян України отримали поранення, наразі вони перебувають у лікарнях. Про це повідомляє УНІАН.

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що італійська сторона завершила ідентифікацію постраждалих.

«За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення. Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу у лікарнях Местрі, Тревізо та Падова. Загроз їхнього життя немає», — розповів він.

За його словами, українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.

Нагадаємо, 3 жовтня у Местрі, материковій частині Венеції, сталася дорожньо-транспортна пригода, автобус впав із 10-метрової висоти на залізничну колію. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих українців та трьох травмованих.

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