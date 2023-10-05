Президентка Словаччини блокує надання Україні військової допомоги

У Міністерстві оборони Словаччини було розглянуто можливість надання Україні чергового пакету військової допомоги та її могли відправити під час правління уряду Людовіта Одора, але президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти цього. Про це пише Dennikn.



За словами Чапутової, у цьому питанні необхідно поважати результати парламентських виборів, на яких перемогла партія Smer (лівоцентристська політична партія у Словаччині), а її лідер Роберто Фіцо обіцяв виборцям «ні кулі за Україну».



Ігнорування цих позицій Smer на думку глави держави та деяких інших партій створило б сумний прецедент на майбутнє. Крім того, проведене соціальне опитування у Словаччині демонструє, що більшість людей вважають, що вторгнення Росії в Україну почалося через політику західних країн.



Раніше Словаччина передала Україні в рамках спільного фінансування Данії, Норвегії та Німеччини дві самохідні гаубиці Zuzana 2.