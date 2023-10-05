В Україні продовжує зростати захворюваність COVID-19

Ігор Кузін. Фото: facebook

Понад чотири тисячі людей захворіли за останній тиждень корона вірусів в Україні. Серед них — 302 дитини. Дев'ятеро інфікованих померли. Про це заявив в ефірі телемарафону 5 жовтня заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Зараз ми спостерігаємо стабільне базове зростання захворюваності на COVID-19. І за останній тиждень було підтверджено понад чотири тисячі випадків захворювання... Минулого тижня ми реєстрували лише 2500 випадків. І це лише початок епідемічного сезону. Таке зростання ми реєструватимемо до кінця листопада, і після цього вже включиться повноцінний грип», — зазначив він.

За словами заступника міністра, зараз частіше хворіють діти до 17 років. Крім того, зростає і кількість смертей.

«Якщо за літній період ми реєстрували лише поодинокі випадки, то за останній тиждень летальність зросла майже у два з половиною рази. Це невеликі цифри в абсолютній кількості. За останній тиждень у нас зареєстровано дев'ять смертей, і це серед осіб віком 65 років і старше», — підкреслив Кузін.

Він додав, що на території Європи та України циркулює 15 різних типів штаму Омікрон і всі вони мають відносно легкий перебіг хвороби у вакцинованих осіб, але у людей із груп ризику за відсутності щеплення зростає ризик померти від ускладнень.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19, а 1 липня в Україні скасували карантин.

Останні кілька тижнів МОЗ реєструє поступове зростання захворюваності на коронавірусну хворобу в країні.