Три переселенки зі Слов'янська загинули в аварії автобуса в Італії — подругам було по 30 років

Місце трагедії біля Венеції. Фото: ANSA.it.

Троє подруг — переселенок зі Слов'янська — поїхали у відпустку до Італії. Вони їхали туристичним автобусом на екскурсію, але біля Венеції потрапили в аварію: автобус злетів із 30-метрової естакади та впав на залізничну колію.

За однією з версій слідчих, 40-річному водієві стало погано під час поїздки, і він знепритомнів. Однак остаточних висновків наразі немає.

Після падіння з висоти, зачепивши електричні дроти під високою напругою, машина одразу спалахнула.

Серед 21 загиблого в аварії туриста були і троє подруг-ровесниць — 30-річні переселенки із міста Слов'янськ Донецької області.

Ось що зараз відомо про цих дівчат.

У четвер, 5 жовтня, у Державному агентстві водних ресурсів України повідомили про смерть своєї працівниці Ірини Пащенко зі Слов'янська. Вона працювала начальницею відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького управління водних ресурсів.

Ірина Пащенко. Фото: Instagram

За даними журналістів Obozrevatel, дівчині було 30 років і після повномасштабного вторгнення Росії вона евакуювалася зі Слов'янська, але жила та працювала в Україні.

Знайомі дівчата кажуть, що, незважаючи на молодий вік, Ірина Пащенко була розумним та тямущим фахівцем, саме тому й почала керувати відділом.

«Нам дуже її не вистачатиме. І як людину, яка може просто підтримати у скрутну хвилину, і як цінного та відповідального фахівця», — поділилася з журналістами Obozrevatel неназвана знайома загиблої.

Судячи з фотографій на сторінці в Instagram, вона любила подорожувати , тварин і займалася йогою.

Разом з Іриною Пащенко у відпустку до Італії поїхали її подруги Юлія Немова та Любов Шишкарьова. За даними журналістів Оглядача, вони також стали жертвами тієї аварії. Усі вони були 1983 року народження.

Юлія Немова. Фото: facebook

Друга загибла Юлія Немова навчалася разом з Іриною у вузі, а потім жінки працювали разом в одному відділі. Декілька років тому Юлія звільнилася. Дівчина також любила подорожувати та бувала в європейських країнах.

Про третю загиблу подругу відомо лише ім'я. Журналістам Вільного Радіо вдалося знайти ймовірну сторінку Любові у Фейсбуці, але її закрито.

Нагадаємо, що в аварії з туристичним автобусом, який розбився в Местрі 3 жовтня, загинули дев'ятьох українців. Загалом жертвою ДТП стала 21 людина: дев'ять українців, четверо румунів, троє німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець та італієць. Останній був водієм автобуса.