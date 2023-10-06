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Три переселенки из Славянска погибли в аварии автобуса в Италии — подругам было по 30 лет

06 октября 2023, 19:50

Три переселенки из Славянска погибли в аварии автобуса в Италии — подругам было по 30 лет

Место трагедии около Венеции. Фото: ANSA.it. Место трагедии около Венеции. Фото: ANSA.it.

Три подруги — переселенки из Славянска — поехали в отпуск в Италию. Они ехали туристическим автобусом на экскурсию, но возле Венеции попали в ужасную аварию: автобус слетел с 30-метровой эстакады и упал на железнодорожный путь.

По одной из версий следователей, 40-летнему водителю стало плохо во время поездки, и он потерял сознание. Однако окончательных выводов пока нет.

После падения с высоты, задев электрические провода под высоким напряжением, машина сразу вспыхнула.

Среди 21 погибшего в крушении туриста были и трое подруг-ровесниц — 30-летние переселенки из города Славянск Донецкой области.

Вот что в настоящее время известно об этих девушках.

В четверг, 5 октября, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины сообщили о смерти своей работницы Ирины Пащенко из Славянска. Она работала начальницей отдела водных отношений и ведения водного кадастра Северско-Донецкого управления водных ресурсов.

Ирина Пащенко. Фото: Instagram 

По данным журналистов Обозревателя, девушке было 30 лет и после полномасштабного вторжения России она эвакуировалась из Славянска, но жила и работала в Украине.

Знакомые девушки говорят, что, несмотря на молодой возраст, Ирина Пащенко была умным и толковым специалистом, именно поэтому и начала руководить отделом.

«Нам будет очень ее не хватать. И как человека, который может просто поддержать в трудную минуту, и как ценного и ответственного специалиста», — поделилась с журналистами Обозревателя неназванная знакомая погибшей.

Судя по фотографиям на странице в Instagram, она любила путешествовать, животных и занималась йогой.

Вместе с Ириной Пащенко в отпуск в Италию поехали ее подруги Юлия Немова и Любовь Шишкарева. По данным журналистов Обозревателя, они тоже стали жертвами той аварии. Все они были 1983 года рождения.

Юлия Немова. Фото: facebook 

Вторая погибшая, Юлия Немова, училась вместе с Ириной в вузе, а затем женщины работали вместе в одном отделе. Несколько лет назад Юлия уволилась. Девушка также любила путешествовать и бывала в европейских странах.

О третьей погибшей подруге известно только имя. Журналистам Вільного Радіо удалось найти вероятную страницу Любови в Фейсбуке, но она закрыта.

Напомним, что в аварии с туристическим автобусом, разбившимся в Местре 3 октября, погибли девять украинцев. В общей сложности жертвой ДТП стал 21 человек: девять украинцев, четверо румын, трое немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем автобуса.

 

 

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