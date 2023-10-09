Жителі Донецької області продовжують евакуюватися до безпечніших регіонів України — ОДА

Евакуація жителів Донеччини до безпечніших регіонів України триває. Фото: Донецька ОДА

Триває евакуація громадянських жителів Донбасу до безпечніших регіонів країни. Про це повідомила прес-служба Донецької облдержадміністрації.

До цього процесу, який здійснює обласна адміністрація, щодня залучено рятувальників та поліцію, волонтерів та представників місцевих органів влади.

Лише протягом минулих вихідних співробітники Служби порятунку надали допомогу при перевезенні з пунктів збору та реєстрації до м. Покровська до місця посадки в евакуаційний потяг 37 осіб, з них дев'ять дітей та дві особи з обмеженими фізичними можливостями, повідомляє Головне управління ДСНС України в Донецькій області. А під час евакуації в Покровському районі та м. Торецьк рятувальниками за ці два дні надано допомогу 51 людині, з них 12 дітей та дві особи з обмеженими фізичними можливостями.

За допомогою поліції у суботу в області було евакуйовано 47 осіб, а в неділю ще 23, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.