Після атаки БПЛА в Енгельсі введено режим НС, пожежа розширюється

Після атаки БПЛА в Енгельсі введено режим НС. Фото: кадр із відео

В Енгельсі введено режим надзвичайної ситуації після збільшення площі пожежі на нафтобазі, спричиненої атакою безпілотників. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.



Це рішення було ухвалено для мобілізації оперативних служб та ресурсів. Режим НС спрямований на координацію зусиль служб та спрощення закупівель та виплат у разі потреби, пише «ЧП Саратов».



Раніше режим НС вже вводився у серпні 2024 року після атаки на Енгельс, коли «оперативно було проведено» відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Саратов і Енгельс у Росії зазнали атаки дронів, виникла сильна пожежа на нафтобазі.