За добу 40 населених пунктів Херсонщини потрапили під обстріл: 3 загиблих, 10 поранених

Минулої доби під російськими обстрілами та авіаударами опинилися 40 населених пунктів Херсонської області. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.



Російські військові обстрілювали житлові квартали, пошкодивши 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також зруйновано господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.



Унаслідок агресії загинули три людини, ще 10 дістали поранення.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинули 13 осіб. Травмовано 113 осіб, із них одна дитина.