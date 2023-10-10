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Жителям окупованого Донбасу обіцяють безкоштовне лікування лише за наявності паспорта РФ

10 жовтня 2023, 15:30

Жителям окупованого Донбасу обіцяють безкоштовне лікування лише за наявності паспорта РФ

З 1 січня 2024 року на окупованих Росією теренах Донецької та Луганської областей почне діяти система обов'язкового медичного страхування (ОМС). Для отримання безкоштовної планової медичної допомоги місцевим жителям необхідна буде наявність полісу ОМС.

Про це повідомляють місцеві проросійські ресурси.

При цьому поліс ОМС можна отримати лише за наявності російських документів.

Зазначається, що місцеві жителі можуть оформити поліс ЗМС:

  • через МФЦ (аналог українських центрів надання адмінпослуг);
  • у фонді ОМС у Донецьку та Луганську;
  • на порталі «Держпослуги», маючи підтверджений обліковий запис.

З собою необхідно мати:

  • паспорт РФ;
  • СНІЛС;
  • Адреса електронної пошти.

Для дітей:

  • свідоцтво про народження (до 14 років) чи паспорт РФ (з 14 років);
  • СНІЛС (до 14 років – за наявності);
  • паспорт РФ одного з батьків;
  • для законного представника дитини — паспорт РФ та документ, що підтверджує законне представництво.

Термін оформлення поліса — 30 днів.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що поліс ОМС вже оформили близько 650 тисяч людей. У «ЛНР» станом на вересень – понад 377 тисяч осіб.

Зазначимо, що згідно з російським законодавством швидку та екстрену медичну допомогу надають незалежно від того, чи є у пацієнта поліс чи ні. Але для отримання планового лікування та деяких ліків наявність полісу ОМС буде обов'язковою з 1 січня наступного року.

Оформлення полісів ЗМС продовжується і на захоплених РФ територіях Запорізької та Херсонської областей.

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що місцевим жителям з українськими паспортами відмовлять у наданні медичної допомоги з 1 січня 2024 року.

Схоже, відмовляти у наданні медичної допомоги будуть, посилаючись на відсутність полісу ОМС.

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