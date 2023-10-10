ЗСУ накрили позиції російських мінометників

Українські військовослужбовці за допомогою БПЛА виявили позиції російських окупантів, ударивши по них. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.



«Аеророзвідники 32-ї окремої механізованої бригади придавили ворожих мінометників, які заважали працювати піхоті. Після першого «попередження» розрахунок почав тікати, втрачаючи «партянки»», — йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, рота ПТРК 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямі знищила 25 танків російських окупантів.