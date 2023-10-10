ВСУ накрыли позиции российских минометчиков

Украинские военнослужащие с помощью БПЛА обнаружили позиции российских оккупантов ударив по ним. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.



«Aэроразведчики 32 отдельной механизированной бригады придавили вражеских минометчиков, мешавших работать пехоте. После первого «предупреждения» расчет начал убегать, теряя «портянки»», — говорится в сообщении.





Напомним, рота ПТРК 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении уничтожила 25 танков российских оккупантов.