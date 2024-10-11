Люди, війна, окупація. Про що писала журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні

Вікторія Рощина. Фото: Facebook

У російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина. За наявною інформацією, це сталося під час її етапування з Таганрога до Москви.



Вікторія співпрацювала з «Новинами Донбасу» влітку та восени 2022 року як журналістка-фрілансер. До цього моменту за її плечима був багаторічний досвід роботи в українських ЗМІ та тиждень у російському полоні, куди вона потрапила у березні 2022 року по дорозі до Маріуполя.



Застінки окупантів її не зламали, і Віка продовжила виконувати журналістський обов'язок так, як вважала за потрібне. Вона була на вістрі подій, готуючи репортажі з міст Донбасу, які нещадно обстрілювала російська армія: Часів Яр, Сіверськ, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк, Покровськ, Курахове. Для Віки це були не просто назви з військових зведень — у центрі її репортажів були люди, які страждали від жахів війни і долали труднощі, які звалилися на їхні плечі. Для неї було важливо розповісти про це.



Жінка біжить у квартиру повз руїни багатоповерхівки у Часовому Яру, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Галина після втрати будинку живе у підвалі лікарні Сіверська. Вона показує дві братські могили на території медзакладу, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Школярі біля зруйнованої обстрілами школи Краматорська, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Тоді влітку вона встигла відвідати міста, які згодом перетворилися на руїни і були захоплені Росією: Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Авдіївка.



Охоронець Авдіївського коксохімічного заводу Віталій, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Дим від постійних обстрілів біля в'їзду до Мар'їнки, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Дівчинка Ліза з Бахмута показує зібрані уламки снарядів, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Восени Віка вирішила вирушити на окуповані Росією території. 1 вересня вона зустріла у Маріуполі.



Окупант біля входу до школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Потім записала інтерв'ю зі співробітником Запорізької АЕС, показала захоплені Енергодар, Бердянськ та Мелітополь.



Пенсіонер із окупованого Бердянська дивитись на майже порожнє місто, тримаючи в руках проросійську газету. Вересень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Окупант перевіряє документи чоловіків на в'їзді до Мелітополя. Вересень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Наприкінці вересня журналістка зуміла заїхати на окуповану Луганщину, підготувавши репортаж із Сіверськодонецька, Рубіжного, Щастя та Луганська.



Зруйнована обстрілами будівля в окупованому Сіверськодонецьку. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Мешканка окупованого Сіверськодонецька у майже порожньому місті дивиться російські новини на пересувному екрані МНС РФ. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Розбита обстрілами будівля в окупованому Первомайську та проросійський білборд. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Далі Віка поїхала до тоді ще захопленого Херсону, щоб показати, як Росія готує свій фейковий «референдум».



«Виборча дільниця» в окупованому Херсоні. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Згодом журналістка продовжила писати репортажі з окупації для інших ЗМІ.



Про зникнення Вікторії на окупованих територіях стало відомо 3 серпня 2023 року. Лише у травні 2024 року Росія підтвердила, що утримує її в полоні.



Як повідомив 10 жовтня 2024 року речник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, переведення в Москву було етапом підготовки до її звільнення в рамках обміну. Наразі обставини загибелі Вікторії Рощиної залишаються невідомими.



Усі матеріали Вікторії Рощиної для «Новин Донбасу».

