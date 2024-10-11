Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Люди, війна, окупація. Про що писала журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні

Богдан Каркачов
11 жовтня 2024, 09:50

Люди, війна, окупація. Про що писала журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні

Вікторія Рощина. Фото: Facebook Вікторія Рощина. Фото: Facebook

У російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина. За наявною інформацією, це сталося під час її етапування з Таганрога до Москви.

Вікторія співпрацювала з «Новинами Донбасу» влітку та восени 2022 року як журналістка-фрілансер. До цього моменту за її плечима був багаторічний досвід роботи в українських ЗМІ та тиждень у російському полоні, куди вона потрапила у березні 2022 року по дорозі до Маріуполя.

Застінки окупантів її не зламали, і Віка продовжила виконувати журналістський обов'язок так, як вважала за потрібне. Вона була на вістрі подій, готуючи репортажі з міст Донбасу, які нещадно обстрілювала російська армія: Часів Яр, Сіверськ, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк, Покровськ, Курахове. Для Віки це були не просто назви з військових зведень — у центрі її репортажів були люди, які страждали від жахів війни і долали труднощі, які звалилися на їхні плечі. Для неї було важливо розповісти про це.

Жінка біжить у квартиру повз руїни багатоповерхівки у Часовому Яру, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Галина після втрати будинку живе у підвалі лікарні Сіверська. Вона показує дві братські могили на території медзакладу, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Школярі біля зруйнованої обстрілами школи Краматорська, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Тоді влітку вона встигла відвідати міста, які згодом перетворилися на руїни і були захоплені Росією: Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Авдіївка.

Охоронець Авдіївського коксохімічного заводу Віталій, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Дим від постійних обстрілів біля в'їзду до Мар'їнки, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Дівчинка Ліза з Бахмута показує зібрані уламки снарядів, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Восени Віка вирішила вирушити на окуповані Росією території. 1 вересня вона зустріла у Маріуполі.

Окупант біля входу до школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Потім записала інтерв'ю зі співробітником Запорізької АЕС, показала захоплені Енергодар, Бердянськ та Мелітополь.

Пенсіонер із окупованого Бердянська дивитись на майже порожнє місто, тримаючи в руках проросійську газету. Вересень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Окупант перевіряє документи чоловіків на в'їзді до Мелітополя. Вересень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Наприкінці вересня журналістка зуміла заїхати на окуповану Луганщину, підготувавши репортаж із Сіверськодонецька, Рубіжного, Щастя та Луганська.

Зруйнована обстрілами будівля в окупованому Сіверськодонецьку. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Мешканка окупованого Сіверськодонецька у майже порожньому місті дивиться російські новини на пересувному екрані МНС РФ. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Розбита обстрілами будівля в окупованому Первомайську та проросійський білборд. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Далі Віка поїхала до тоді ще захопленого Херсону, щоб показати, як Росія готує свій фейковий «референдум».

«Виборча дільниця» в окупованому Херсоні. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Згодом журналістка продовжила писати репортажі з окупації для інших ЗМІ.

 Про зникнення Вікторії на окупованих територіях стало відомо 3 серпня 2023 року. Лише у травні 2024 року Росія підтвердила, що утримує її в полоні.

 Як повідомив 10 жовтня 2024 року речник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, переведення в Москву було етапом підготовки до її звільнення в рамках обміну. Наразі обставини загибелі Вікторії Рощиної залишаються невідомими.

Усі матеріали Вікторії Рощиної для «Новин Донбасу».

ТЕГИ

Люди
Вікторія Рощина
Інше
Війна окупація Полон
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:22
Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя
23:10
Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців
21:31
На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
13:27
У Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині: інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
23:00
Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові
17:57
Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна
23:33
Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні
21:34
«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»
19:25
Обстріл Горлівки: поранено жінку, знеструмлено фільтрувальну станцію
18:22
Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту
11:11
Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ
22:00
Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару
23:00
Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину
15:59
«ДНР»: Дрони атакують Горлівку
13:53
ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►
11:29
Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів
усі новини
09:51
Окупанти двічі за добу вдарили по Покровській громаді: пошкоджено будинки та автомобілі
09:47
Рятувальники евакуювали дітей і людей похилого віку з двох районів Сумської області
08:50
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: одна людина загинула, ще чотири – поранені
08:25
Росія атакувала Одеську область: загинули 4 людини, включно з підлітком
07:58
ДТП у Львівській області: автобус зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинули та 27 постраждали
07:20
ППО України збила всі російські БпЛА, що летіли до Києва вночі — КМВА
07:01
Українці тепер користуються пунктом пропуску «Доманово» — «Мокрани», щоб повернутися з Білорусі чи Росії
00:05
Трояндочка приїхала з фронту: історія молодої кобили, яку військові врятували на Донеччині
23:22
Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя
23:10
Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців
22:00
Журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні Оновлено
21:31
На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії
21:00
Зеленський: Я не обговорював із союзниками припинення вогню Доповнено
20:10
Війська РФ не зважають на втрати і випалюють місто — ситуація в Торецьку
17:51
На Донеччині 260 тисяч людей залишаються без води
17:24
У Києві затримали організатора автобусних перевезень на окуповану територію
16:55
Артилерійська дуель: ЗСУ показали знищення гаубиць «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777
16:40
Партизани виявили великий склад БК на окупованій Донеччині: він має стратегічне значення для військ РФ
16:13
Батька сповістили про смерть: нардеп перевіряє інформацію про загибель полоненої української журналістки Вікторії Рощиної
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
усі новини
ВІДЕО
РФ балістикою атакувала Одеську область, загинули 4 людини. Фото: ДСНС Одеської області Росія атакувала Одеську область: загинули 4 людини, включно з підлітком
11 жовтня, 08:25
ППО України збила всі БпЛА РФ вночі. Фото: Київ Інфо / telegram ППО України збила всі російські БпЛА, що летіли до Києва вночі — КМВА
11 жовтня, 07:20
ЗСУ знищили гаубиці «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777. Фото: кадр із відео Артилерійська дуель: ЗСУ показали знищення гаубиць «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777
10 жовтня, 16:55
Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла. Фото: ДСНС Запоріжжя Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці
10 жовтня, 14:35
Сервісні центри Донецька область. Фото: МВС На Донеччині продовжують працювати Сервісні центри МВС: міста
10 жовтня, 12:59
Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Український танк обстріляв будинки зайняті росіянами на Покровському напрямку
10 жовтня, 11:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір