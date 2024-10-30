«Між Білим Домом і Україною немає конфіденційності»: секретний пункт у Плані перемоги України злили у ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію з журналістами, на якій наголосив, що між Україною та США існує нестача конфіденційності.



Зокрема, він вказав на опубліковані в американських ЗМІ пропозиції Плану перемоги, до якого входили ракети Tomahawk.



«Коли я попросив для Плану перемоги зброю дальньої дії, сказавши, що Україна застосує її лише у разі продовження РФ своєї війни. Я наголосив, що це превентивний метод. Мені відповіли: "Це ескалація"», - зазначив Зеленський.



За словами президента України, після того, як багато країн почали підтримувати План перемоги, у ЗМІ злили прохання про ракети.



«Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Це може означати, що між партнерами немає нічого конфіденційного», - заявив український лідер.



Раніше президент України Володимир Зеленський уперше з робочим візитом прибув до Ісландії.