Біля п'яти населених пунктів Донецької області відзначено просування військ РФ — DeepState

Російським окупаційним військам вдалося просунутися біля низки населених пунктів Донецької області. Карта DeepState

Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ. Їм вдалося змістити лінію фронту одразу біля кількох населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

За даними ресурсу, агресор просунувся біля села Новоселидівка.

ЗС РФ також мали певний успіх поблизу Богоявленки.

Крім того, окупанти просунулися в Катеринівці.

Противник також просунувся вперед поблизу селища Гостре.

Відзначено просування агресора і у Шахтарському.

На момент публікації звіту аналітиків DeepState Генеральний штаб ЗСУ не коментував ситуацію щодо просування російських військ. У понеділок, 28 жовтня, у відомстві зазначили, що Сили оборони України продовжують стримувати тиск окупаційних військ.

Напруженою є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках — там агресор зосереджує основні наступальні зусилля.

На Времівському напрямку ЗС РФ за підтримки авіації 12 разів штурмував передній край оборони в районі Богоявленки та Новоукраїнки.