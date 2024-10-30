Угорщина та Словаччина відновили постачання російської нафти через Україну — ЗМІ

Словаччина та Угорщина у вересні відновили постачання російської нафти транзитом через Україну. Про це пише російське видання «Комерсант».

Зазначається, що угорська компанія MOL, яка уклала пряму угоду з «Лукойлом» щодо транспортування сирої нафти через Україну та Білорусь до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба», за вересень прокачала на свої НПЗ у цих двох країнах близько 300 тисяч тонн нафти.

Це понад третину всіх обсягів російської нафти, поставленої в Угорщину та Словаччину через «Дружбу» минулого місяця — 850 тисяч тонн. Близько 48% забезпечила «Татнафта».

Очікується, що у жовтні обсяги відвантажень будуть більшими, пише видання.