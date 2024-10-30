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Під окупованим Маріуполем на одному з полігонів інструктори КНДР тренують військових РФ – мерія

30 жовтня 2024, 22:04

Під окупованим Маріуполем на одному з полігонів інструктори КНДР тренують військових РФ – мерія

Окуповані Маріуполь та Сартана, між якими розташований військовий полігон росіян. Фото: карта DeepState Окуповані Маріуполь та Сартана, між якими розташований військовий полігон росіян. Фото: карта DeepState

На території від Маріуполя до Бердянська російські війська облаштували три військові полігони. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ці полігони знаходяться у селі Новопетрівка Бердянського району, біля селища Бабах-Тарама та села Куликівське на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також між Маріуполем та селищем Сартана, де інструктори КНДР тренують російських військових.

«Їх невелика кількість – 10-15 людей. Дуже складно з приводу фіксацій, проте саме третій полігон набагато щільніше охороняється росіянами. Навіть коли йде переведення військ на цей полігон на тренування, то повністю перекривають дороги, ускладнюють рух, тобто вживають абсолютно безпрецедентні заходи безпеки. На інших полігонах такі заходи безпеки росіяни не вживають. На цьому полігоні інструктори КНДР навчають росіян тренуванням із забезпеченням північнокорейської зброї – ствольної артилерії, снарядів і так далі», – розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відповів, чи допоможе Захід військами через вступ солдатів КНДР у війну проти України.

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Петро Андрющенко
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