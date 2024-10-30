«Є один нюанс»: Зеленський розповів, чи може Путін особисто взяти участь у саміті миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський не проти, якщо країни Глобального півдня запросять главу Кремля Володимира Путіна на другий саміт миру. Про це заявив сам Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.



Однак, за його словами, є один нюанс.



«Він не хоче, бо не знає, що робити після цієї війни, що він робитиме далі. Це його план. У нас є наш план, але у нього – свій власний план», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи допоможе Захід військами через вступ солдатів КНДР у війну проти України.