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«Є один нюанс»: Зеленський розповів, чи може Путін особисто взяти участь у саміті миру

30 жовтня 2024, 17:59

«Є один нюанс»: Зеленський розповів, чи може Путін особисто взяти участь у саміті миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський не проти, якщо країни Глобального півдня запросять главу Кремля Володимира Путіна на другий саміт миру. Про це заявив сам Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Однак, за його словами, є один нюанс.

«Він не хоче, бо не знає, що робити після цієї війни, що він робитиме далі. Це його план. У нас є наш план, але у нього – свій власний план», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи допоможе Захід військами через вступ солдатів КНДР у війну проти України.

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