«Це дуже небезпечно»: Зеленський відповів, чи допоможе Захід військами через вступ солдатів КНДР у війну проти України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський не впевнений, що Захід відправить війська в Україну через вступ у війну північнокорейських солдатів. Про це заявив сам Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.



Зеленський зазначив, що він знає про те, що всі західні країни ставляться до цього скептично і дуже обережно.



«І ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею і ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів та від суспільств, дуже небезпечно порушувати цю тему, тому що можна втратити будь-яку іншу підтримку. Ми не можемо порушувати цю тему. Це не може бути лише нашою публічною волею, бо інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку. І ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо», – заявив він.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про те, що між Білим домом та Україною немає конфіденційності, оскільки секретний пункт «плану перемоги» злили у ЗМІ.