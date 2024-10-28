У Макіївці пенсіонер наклав на себе руки через політичні розбіжності із сином, який служить у ЗСУ

Пенсіонер з окупованої Макіївки наклав на себе руки на тлі політичних розбіжностей із сином, що служить у ЗСУ. Про це пише видання Baza.
Зазначається, що стосунки 66-річного жителя Макіївки із сином не складалися. Увечері 24 жовтня між батьком та сином знову виник конфлікт, коли вони говорили по телефону.
«Старший сильно засумував. За даними джерел з поліції, поруч із тілом загиблого знайшли рушницю, причому, як зауважили криміналісти, загиблий зміг вистрілити двічі», — пише Baza.
На місці пригоди знайшли передсмертну записку.
У загиблого залишилися дві неповнолітні прийомні дочки.
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