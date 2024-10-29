У «ЛНР» росіяни змушують дітей робити окопні свічки окупантам

У захопленій Росією Луганської області діти змушені робити окопні свічки, які потім передадуть російським військовим. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«У школах тимчасово окупованої Луганщини запущено кремлівську програму «виховної» роботи «Луганський характер». У кожному класі створено загони перших, які регулярно проводять пропагандистські заходи. Цього тижня дітей залучили до виготовлення окопних свічок для російських окупантів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що Кремль прагне виховати покоління українських дітей, лояльних до Росії та здатних служити у її армії. Використовуючи дітей для пропаганди, окупанти намагаються створити майбутній мобілізаційний ресурс для своїх воєн.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованій Луганській області педагоги пропонують школярам старших класів у майбутньому підписати контракт з російською армією за гроші. Така «ініціатива» відбувається на Старобільщині.