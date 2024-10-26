Перехід на зимовий час: чи повернемося на літній і що про це думають українці

Перехід на зимовий час. Ілюстрацію створено за допомогою OpenAI

У ніч із суботи на неділю, 27 жовтня, о 04:00 Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників необхідно перевести на одну годину назад. Очікується, що на літній час переходу навесні не буде. Однак закон про скасування подальших переведень годинника, який ухвалила Верховна Рада у липні цього року, ще не підписав президент. Тож за яким часом житимуть українці та чому це питання постійно викликає суперечки та дискусії — розбиралися «Новини Донбасу».

Як давно переходять на літній та зимовий час і чому?

Сезонну зміну часу на території України здійснюють від 1981 року. В останню неділю березня о 3:00 — на 1 годину вперед та в останню неділю жовтня о 4:00 — на 1 годину назад.



У Європі переводити стрілки годинників почали після Першої світової війни. Це давало змогу заощадити електроенергію, оскільки влітку можна було довше користуватись денним світлом. Згодом ця потреба відпала, проте під час нафтової кризи у 1970-х знову стала актуальною.



Європейський Союз 2019 року скасував обов'язкове для всіх країн переведення часу. Проте дійти згоди та ухвалити спільне законодавство, яке врегулювало б припинення цієї практики, досі не вдалося, тож більшість європейських країн переводять годинники. Продовжують це робити і в Сполучених Штатах (окрім Аризони, Гаваїв і Територій США), у більшій частині Канади, у певних регіонах Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті та Лівані.



Годинники не переводять у більшості держав Африканського континенту, в Азії та Південній Америці. У 2011 році Україна планувала перейти на постійний літній час, проте рішення швидко скасували. Попри численні дискусії та обговорення від практики переведення годинників не відмовилися.

Україна переходить на зимовий час. Ілюстрацію створено за допомогою OpenAI

За що проголосувала Рада у липні?

16 липня 2024 року ВР ухвалила закон №4201 «Про обчислення часу в Україні» (автор — спікер парламенту Руслан Стефанчук). Документ підтримали 261 голосом «за».



Проєкт закону подано до ВР ще 2020 року. Тоді документ ухвалили у першому читанні, але це трапилось на початку березня 2021 року, за кілька тижнів до переходу на літній час. В цілому ж закон не підтримали — документ повернули на доопрацювання та повторне друге читання.



Проте до ідеї скасувати переведення годинників повернулися цьогоріч і, зрештою, проголосували за закон. Таким чином на території держави закріпиться єдиний київський час — UTC+2.



Та президент Володимир Зеленський досі не підписав документ. Як пише BBC із посиланням на власні джерела, глава держави не планує цього робити. Офіційної заяви з цього приводу не було. Тож чи завершилася епопея із переходом на літній та зимовий час — питання відкрите.

Чим обурені люди?

Відмова від переведення годинника викликала чимало палких суперечок. Передовсім через те, що постійним обрали саме зимовий час. Особливе обурення висловлюють жителі сходу країни — влітку сонце там вставатиме о третій ранку. Взимку ж у східних регіонах темний час доби наступатиме раніше 16:00, вказують громадяни.



У соцмережі Facebook українці висловлюють різні думки. Наведемо деякі з них:

«Правильно роблять! Потрібно переводити годинники! Тому що влітку темно буде в 21, а сонце світитиме з 3-х ранку»;

«Ні, ну світанок в 3 годині літом, а захід сонця в 20 якось нам навряд підходить. Нам літній час більш зручний»;

«Літній час вимірюється по широті, в Харкові це 3 часовий пояс, і це прорахували давно. Влітку по зимовому часу буде світло вже в 3 годині ночі. Тому все правильно, переводити час це необхідність»;

«Абсолютно правильно. Сонце на Сході літом о 3:30 — 4: 00вставатиме, а зимою сідатиме о 14:00– 15:00. Для Заходу це не є проблема там +/– нормально, а от для Центру і Сходу це те що дійсно, о 18:00, 19:00, 20:00, в залежності від пори — весна, літо, осінь будуть сутінки»;

«Ну не всім регіонам підходить зимовий час, літній було б для Київщини краще, так що ні вашим ні нашим».

Невдовзі після ухвалення закону, 18 липня 2024 року, на сайті Офісу президента з’явилася петиція щодо його скасування (автор — Ходушко Максим Вікторович).



У ній йдеться про те, що документ «повністю зневажає інтереси жителів сходу України та робить їхнє життя ще важчим». Також автор петиції вважає, що рішення відмовитися від переведення годинників «руйнує компроміс між регіонами щодо світлового дня, яким було переведення годинників для такої протяжної зі сходу на захід країни».



«Це рішення забирає у жителів сходу час світла вдень та ввечері, додаючи його фактично вночі (2-3-я ночі влітку вже будуть світлим ранком), змушуючи суттєво збільшити і без того важкопідйомні витрати на електрику», — йдеться у петиції.



Прихильники ж відмови від переведення годинника вважають, що це рішення дасть позитивний результат, позаяк саме зимовий час (UTC+2) для України є «природним», відповідає її географічному положенню, а перехід на літній впроваджували задля ефективного використання світлої частини доби.

Користь чи шкода для здоров’я?

На думку низки науковців та лікарів щорічне переведення стрілок годинника може негативно впливати на самопочуття людей у період адаптації до літнього та зимового часу.



За словами біологині Ольги Маслової, у кожної людини є система добових ритмів, що прив’язана до певного режиму, генетичних та психосоціальних особливостей.



«Наш біологічний годинник має з одного боку свою внутрішню ритміку, а з іншого — орієнтується на добові та сезонні зміни ступеня освітленості та інших параметрів зовні», — говорить вона.



Усі люди мають циркадні ритми — циклічні коливання інтенсивності біологічних процесів, повʼязані зі зміною дня й ночі, пояснюють у МОЗ.



«На думку вчених, зміна часу двічі на рік порушує сталі циркадні ритми, іншими словами впливає на наш внутрішній «біологічний годинник». Це підвищує ризики розвитку проблем зі сном, серцево-судинних захворювань, погіршення настрою і психічного стану, зниження пам’яті та уваги тощо», — йдеться у публікації на сайті міністерства.



Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) наголошує, що недостатній сон і порушення циркадних ритмів можуть призводити до когнітивних порушень і підвищувати ризик розвитку депресії. Є дослідження, які демонструють: після переходу на літній/зимовий час багато людей відчувають підвищену тривожність і депресію. Це особливо актуально для тих, хто має схильність до психічних розладів.

27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Ілюстрацію створено за допомогою OpenAI

Який час на тимчасово окупованих територіях України?

Країна-агресор від переводу годинників відмовилася. Тож на окупованих Росією територіях використовують московський час — UTC+3. Відтак, після 27 жовтня різниця в часі з анексованим Кримом, захопленими населеними пунктами Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини та Запорізької області становитиме одну годину.



Аргументуючи користь відмови від переходу на літній час, до цього апелював і спікер ВРУ Руслан Стефанчук. На липневому брифінгу після ухвалення закону, він наголосив, що «це питання навіть не відчуття, це питання політики, державної політики».



«Україна отримала київський час. Це час, який діє на всій території України. Я просто хочу нагадати, що в перші ж дні після того, як Росія анексувала українську територію у вигляді Криму, перше, що вона зробила — це ввела туди "московскоє врємя"…[].Зараз ми живемо пів року за українським часом, пів року — за московським часом… Відтепер наш час ніколи не буде перетинатися», — наголосив голова ВР.