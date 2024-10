Головне за день: ЗМІ показали мирний план Трампа. Обстріл Харкова та Херсона

Політика



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив , що північнокорейські військові підрозділи були розгорнуті в Курській області.



Для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти північнокорейських сил, якщо вони вступлять у бій проти українських сил. З такою заявою виступила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.



Британське видання Financial Times повідомило про план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо України. План передбачає створення автономних та демілітаризованих зон з обох боків кордону, але без вступу України до НАТО. Європейським країнам запропоновано взяти на себе роль гарантів та «наглядачів» мирного процесу, тоді як участь США та НАТО буде мінімальною.



Суспільство



Вдова загиблого військового полку далекої розвідки «ДНР» Дмитра Лисаковського «Гудвіна», військовослужбовиця Євгенія Яренкевич («Їжачок») розповіла, що її оголосили у розшук після того, як вона втекла до Москви, рятуючись від «обнулення».



Працівникам підприємства «Вагонобудівний завод» в окупованій Кадіївці заборгували зарплатню. Йдеться про 300 робітників, які протягом двох місяців не отримували заробітної плати, пише Центр національного спротиву.



Мешканці 21 багатоквартирного будинку у мікрорайоні Кіровський в окупованому Маріуполі досі залишаються без житла. На місці знесених будинків російські забудовники будують іпотечне житло.



Бойові дії



За даними розвідки Міноборони Великобританії, російські війська перетнули канал у південній частині Часів Яру і наблизилися до кордонів міста. У центральній частині району каналу російські війська, ймовірно, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східну частину міста. Але в центральній та північній частинах району каналу, як і раніше, йдуть запеклі бої, а війська РФ не змогли закріпитися у цих районах.



За даними проекту DeepState, росармія взяла під контроль місто Гірник у Донецькій області.



Росія не рахує кількість втрат у війні проти України. Про це в інтерв'ю Індійському виданню The Times of India повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, РФ уже втратила вбитими та пораненими понад 650 тисяч військових.



Вночі 27 жовтня армія РФ з артилерії вдарила по Центральному району Херсона, двоє людей загинули, ще троє отримали поранення, серед них 13-річний хлопчик. У будинках повністю вигоріли квартири, розбиті вікна, балкони та стіни. У Миколаївській області загинув чоловік, пошкоджено будинки та знищено службовий автомобіль поліції. У Нікополі в ході атаки російського дрону поранено двох дітей. На Херсонщині війська РФ атакували бригаду «швидкої допомоги», загинув медик.



Вночі 28 жовтня російські війська вдарили по дев'ятиповерховому будинку в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу поранено семеро людей, серед них дівчина 16 років. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами, зруйновано три квартири.



Збройні сили РФ знову вдарили по Харкову ввечері 28 жовтня, поранено шістьох людей. Пошкоджено медичні та адміністративні установи.



У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали залізничний міст між будинком Водоканалу та автомийкою на Східному проспекті.



«Новини Донбасу» у відеоформаті:







Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.