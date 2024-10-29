У Покровську Донецької області залишаються 12 тисяч осіб, з них — 57 дітей

Понад 30 тисяч людей уже поїхали з Покровська Донецької області, але в місті ще залишаються 12 тисяч людей, у тому числі 57 дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Зазначається, що у місті є проблеми з водо- та електропостачанням через те, що противник постійно обстрілює інфраструктуру та не дає належним чином її ремонтувати.
Раніше повідомлялося, що у селищі Шевченко Покровської громади Донецької області з 28 жовтня по 3 листопада не буде електропостачання.
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