В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»

Під Запоріжжям загинув проросійський бойовик Олександр Можаєв. Фото: соцмережі

Учора, 18 жовтня, на українському фронті загинув громадянин РФ, бойовик «ДНР» Олександр Можаєв, відомий також як «казак Бабай». Цю інформацію розповсюдили російські паблики, а невдовзі новину підтвердив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»).



«Олександр Можаєв «Бабай» нарешті дістався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку», — написав він.

Олександр Можаєв. Фото: соцмережі

З відкритих джерел відомо, що 46-річний Можаєв з 1995 по 1997 роки проходив службу в підрозділі ППО, також вступив у козацьке військо. У 2014 році Можаєв приїхав з Краснодарського краю РФ спочатку до Криму, також брав участь у захопленні адмінбудівель у Краматорську та Слов'янську Донецької області.



Тоді на колоритного «козака» звернули увагу російські пропагандисти. Однак у липні Можаєв втік до Криму, а через рік він скаржився журналістам на те, що живе у злиднях і змушений просити гроші на їжу у знайомих. Російський командир бойовиків Ігор Гіркін називав «Бабая» дезертиром.



Нагадаємо, українські військові Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували три танки, а також іншу техніку російських загарбників.