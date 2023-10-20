У Пентагоні розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS

Передані США балістичні ракети ATACMS мають використовуватися виключно у межах суверенної території України, заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Я не можу вдаватися до деталей щодо кількості ATACMS, які ми передали Україні. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми поставили, були підкріплені запевненнями, що вони використовуватимуться в рамках суверенної України з метою повернути назад та захистити українську суверенну територію», — сказав Райдер під час брифінгу.

За його словами, США найближчим часом продовжать консультації з Україною, а також союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії РФ.

Нагадаємо, Україна в ніч на 17 жовтня завдала потужних ударів по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську. Це було перше застосування американських балістичних ракет ATACMS з касетною бойовою частиною, що відмінно підходить для ударів по аеродромах.