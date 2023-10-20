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Росія завдала чотирьох ударів із ЗРК С-300 по Костянтинівці

20 жовтня 2023, 09:34

Росія завдала чотирьох ударів із ЗРК С-300 по Костянтинівці

У ніч на 20 жовтня, з 00:05 до 00:09 російська армія завдала чотирьох ударів із ЗРК С-300 по місту Костянтинівка. Про це повідомляє місцева МВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок, будівлю закладу загальної середньої освіти. Поранених та загиблих на місці події не виявлено.

Інформація уточнюється, поки на місці працюють правоохоронні органи та комунальні служби. Водопостачання часткове, також немає подачі води ВНС Біла Гора.

За даними Костянтинівської міської територіальної громади, у штатному режимі продовжують працювати підприємства критичної інфраструктури: є електроенергія, газопостачання, сміття, що вивозиться.

Нагадаємо, вдень, 1 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Костянтинівку Донецької області. На цей раз «приліт» стався в районі «Металург».

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