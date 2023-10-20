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Українські артилеристи знищили САУ окупантів

20 жовтня 2023, 21:58

Українські артилеристи знищили САУ окупантів

Українські військовослужбовці виявили російську самохідну артилерійську установку «Нова» та незабаром її вразили. Про це повідомили у пресслужбі командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Український розвідувальний БПЛА «Лелека-100» 71 окремої єгерської бригади ДШВ виявив ворожу САУ «Нона», яку окупанти намагалися приховати в одній із посадок на одній із найгарячіших ділянок фронту», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відразу після цього оператор дрона передав координати та коригував роботу гармат, а артилерія дружнього підрозділу влучним ударом знищила ворожу техніку.

Нагадаємо, українські військовослужбовці завдяки FPV-дрону виявили позицію російських окупантів та атакували їх.

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