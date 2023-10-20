Українські артилеристи знищили САУ окупантів

Українські військовослужбовці виявили російську самохідну артилерійську установку «Нова» та незабаром її вразили. Про це повідомили у пресслужбі командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.



«Український розвідувальний БПЛА «Лелека-100» 71 окремої єгерської бригади ДШВ виявив ворожу САУ «Нона», яку окупанти намагалися приховати в одній із посадок на одній із найгарячіших ділянок фронту», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що відразу після цього оператор дрона передав координати та коригував роботу гармат, а артилерія дружнього підрозділу влучним ударом знищила ворожу техніку.



Нагадаємо, українські військовослужбовці завдяки FPV-дрону виявили позицію російських окупантів та атакували їх.