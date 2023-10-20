Украинские артиллеристы уничтожили САУ оккупантов

Украинские военнослужащие обнаружили российскую самоходную артиллерийскую установку «Нова» и вскоре поразили ее. Об этом сообщили в пресс-службе командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.



«Украинский разведывательный БПЛА «Аист-100» 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружил вражескую САУ «Нона», которую оккупанты пытались скрыть в одной из посадок на одном из самых горячих участков фронта», — говорится в сообщении.





Отмечается, что сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу орудий, а артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику.



Напомним, украинские военнослужащие благодаря FPV-дрона обнаружили позицию российских оккупантов и атаковали их.