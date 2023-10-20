В Донецкой области украинские пограничника поразили оккупантов с помощью FPV-дрона

Украинские военнослужащие благодаря FPV-дрона обнаружили позицию российских оккупантов и атаковали их. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«В Донецкой области аэроразведчики ГПСУ обнаружили и уничтожили группу оккупантов, которые вышли из обустроенного в подвале полуразрушенного здания укрытия», — говорится в сообщении.





Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские военнослужащие полностью уничтожили российский танк Т-62 на Донбассе.