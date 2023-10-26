Внаслідок обстрілу Куп'янського району постраждала пенсіонерка, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти минулої доби, 25 жовтня, обстрілювали низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок атаки у селі Подоли пенсіонерка отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Вчора (25 жовтня — ред.), близько 20:00 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району, зруйновано приватний житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Поранено та було госпіталізовано жінку 83 років. Стан – середньої тяжкості», — написав він.



Також, за словами голови регіону, у селі Огірцеве Чугуївського району росіяни пошкодили житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.



Нагадаємо, 24 жовтня окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, є жертви серед мирного населення.