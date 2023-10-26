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Українських вчителів на захоплених територіях окупанти залишили без зарплати — ЦНС

26 жовтня 2023, 10:48

Українських вчителів на захоплених територіях окупанти залишили без зарплати — ЦНС

Російська влада на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) перестала виплачувати зарплату «нелояльним» вчителям. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Йдеться про захоплені райони півдня України, де росіяни підозрюють місцевих вчителів у нелояльності. Затримка виплат робить вчителів більш контрольованими та залежними від умов співпраці з окупантами.

Росіяни змінили там керівництво так званого міністерства освіти в окупаційній адміністрації Херсонської області. Завданням нового гауляйтера має стати проведення чисток нелояльних педагогів та пошук нових, у тому числі з Росії.

«Зауважимо, що головним завданням окупаційних шкіл на ТОТ є саме знищення самоідентифікації українських дітей, тобто геноцид українців як нації. Відтак кожен причетний до цього процесу понесе відповідальність за злочини проти українського народу», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, на територіях Луганської області за час окупації російськими загарбниками суттєво скоротилася кількість населення, і така тенденція зберігається.

 

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