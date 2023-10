ЄС поставив Україні 300 000 снарядів, КНДР поставила Росії вже 350 000 – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 тисяч снарядів з обіцяного мільйона. Про це він написав у Twitter.



«ЄС пообіцяв Україні 1 мільйон артилерійських пострілів. Наразі ми доставили лише 300 000. Тим часом Північна Корея доставила до Росії вже 350 000 одиниць», - зазначив Ландсбергіс.



За словами глави литовського МЗС, у Європейському Союзі є ресурси, щоб перевершити Північну Корею.



«Ми повинні перестати замерзати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці», - додав він.

The EU promised Ukraine 1,000,000 artillery rounds. So far, we have delivered тільки 300,000. Meanwhile, North Korea складає 350,000 to Russia.

We surely have the resources to outperform North Korea.

We should stop being frozen in headlights while brave Ukrainians die.