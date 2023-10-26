Північна Корея стане одним із найбільш значних постачальників зброї для РФ

За інформацією міністерства оборони Великобританії, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже досягли складів на заході Росії, які забезпечують російські військові операції в Україні. Про це повідомляє британська розвідка.



«Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення (понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найбільш значних іноземних постачальників зброї для Росії, поряд з Іраном та Білоруссю», - заявили в британській розвідці.



Нині неясно, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість. Скоріш за все, що повний пакет ще досі не узгоджено.



В оборонному відомстві вважають, що Росія розплачуватиметься з Північною Корею кількома частинами, включаючи поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання військових технологій та співробітництва в інших сферах високих технологій, таких як космос.



Нагадаємо, за останній тиждень активізувалися бої на берегах нижньої течії Дніпра, Україна приділяє особливу увагу операціям у цьому секторі, створюючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролює з літа.