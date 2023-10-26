На Вінниччині у чоловіка вилучили арсенал трофейної російської зброї

Арсенал трофейної російської зброї. Фото: Офіс Генпрокурора

Вінницька прокуратура підозрює місцевого жителя у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.



За даними слідства, чоловік продав два автомати конструкції Калашникова російського виробництва, один з них – найновіший АК-12 6П70 зразка 2016 року.



Під час проведення обшуку за місцем його проживання виявлено цілий арсенал стрілецької зброї, переважно виробництва Росії, що використовується окупаційними військами.



Серед вилученого: два гранатомети, три кулемети (один з яких станковий), п'ять автоматів, два пістолети-кулемети, одна снайперська гвинтівка, шість пістолетів, 33 гранатометні постріли ВОГ-25, чотири гранати, близько 4000 набоїв.



Вилучені патрони, зброю та її компоненти спрямовані на експертизу, чоловіка затримали. Йому загрожує від трьох до семи років. Раніше у Херсоні викрили чоловіка, який шукав на покинутих позиціях російську зброю та боєприпаси, щоб потім продати.