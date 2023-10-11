Житель Херсонской области продавал российское оружие и боеприпасы — прокуратура

В Херсонской области мужчина торговал российским оружием и боеприпасами. Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсоне разоблачили мужчину, который искал на брошенных позициях российское оружие и боеприпасы, чтобы потом продать. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 11 октября.

По данным следствия, подозреваемый на территории Бериславского района разыскивал на брошенных боевых позициях оккупантов трофейное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, с целью их дальнейшего сбыта заинтересованным лицам.

В сентябре 2023 года стражи порядка задокументировали продажу фигурантом двух реактивных штурмовых гранат российского производства. За это он получил более 40 тысяч гривен.

Мужчине — жителю пгт Высокополье — сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Во время обыска в его гараже нашли корпуса гранат разных типов и запалы к ним, реактивные сигнальные и осветительные патроны, почти 1000 патронов разного калибра.

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.