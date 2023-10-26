Окупанти вдарили по Херсону: постраждав поліцейський

Сьогодні по обіді, 26 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсон. Відомо, що постраждав поліцейський. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Після обіду російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець», — написав він.



За інформацією Прокудіна, чоловік отримав легкі поранення. Йому надали медичну допомогу у медустанові.



Нагадаємо, російські війська 25 жовтня обстріляли житловий будинок у місті Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопчик.