На Донеччині росіяни прицільно обстрілюють автомобіль «Білих ангелів» — поліція

Поліцейські загони «Білі Янголи» продовжують доставляти гуманітарну допомогу місцевим жителям Донбасу, навіть попри те, що російські окупанти цілеспрямовано б'ють по їхньому авто. Про це повідомили у поліції.



Зазначається, що під час поїздки до села Торське Лиманського району, в якому лишилося 170 осіб, поліцейські привезли хліб для всіх мешканців. Однак під час поїздки їхній автомобіль потрапив під обстріл.



«Ворог, ймовірно, відстежує пересування екіпажу, бо майже щоразу біля нього починається обстріл. Крім того, на шляху до села — кілька важких переправ, де є ризик перекинутися», — йдеться у повідомленні.



У поліції додали, що у Торському не працює жоден заклад, немає світла, води, зв'язку і не вщухають російські обстріли. Село розташоване за 3-5 кілометрів від лінії фронту.





Нагадаємо, спецпідрозділ поліції Донецької області «Білий Ангел» евакуювало вже 571 дитину. Йдеться про вивезення з населених пунктів, які знаходяться на лінії фронту і постійно зазнають обстрілів. Це Лиманська, Бахмутська, Торецька, Авдіївська громади.