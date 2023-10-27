Сили ППО знищили вночі 5 із 6 «шахедів»

У ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України, інформує командування Повітряних сил ЗСУ.



Російські військові також запустили одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини, яка потрапила до будівлі пожежної частини міста Ізюм, де постраждали вісім рятувальників.



Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п'ять із шести «Shahed-136/131» у межах Херсонської та Миколаївської областей.



За словами голови Миколи ОДА Віталія Кіма, за межами міста Вознесенськ був зафіксований удар БпЛА типу «Shahed-136/131». Внаслідок влучення сталася пожежа, яка була локалізована о 06:00, обійшлося без постраждалих.



Нагадаємо, на Хмельниччині під час нічної атаки було потрапляння на територію об'єкта критичної інфраструктури. Через це 16 людей постраждали.