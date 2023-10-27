Близько двадцяти населених пунктів Запоріжжя за добу зазнали обстрілу росіян — ОВА

Результати обстрілів у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у п'ятницю.

"Під терором військовослужбовців РФ опинилися 19 населених пунктів, за ними завдано 133 удари", - написав він у Телеграм-каналі.

За даними ОВА, агресор здійснив 20 БПЛА-атак по Гуляйполі, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці та Малим Щербакам, а також шість РСЗВ-обстрілів Білогір'я та Малої Токмачки.

Крім того, 107 артобстрілів припали територією прифронтових міст і сіл, у тому числі Новоандріївки, Малинівки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботино, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнею та Приморського.

Також надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, без постраждалих, написав Малашко.